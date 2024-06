Caiazza: “Scudetto? Con qualche rinforzo e la voglia di vincere di Conte il Napoli può giocarsela”

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli.

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Hermoso? Arriverebbe a parametro zero, sarebbe un acquisto doppiamente importante per la formula e per l’esperienza che ha. Il Napoli deve ripartire da certezze, che l’anno scorso non ci sono state soprattutto in difesa. Si deve ripartire dalla difesa, ma quel settore deve funzionare da reparto. Conte è sinonimo di grandi giocatori, porta oltre che certezze tecnico-tattiche anche di un certo spessore nonostante non ci siano le coppe.

Magari Hermoso potrebbe arrivare per il 7 luglio quando ci sarà il raduno a Castel Volturno prima di partire per il ritiro in Val di Sole. Non vediamo l’ora di vedere questa preparazione, chi conosce Conte parla di lavori forzati, di gente che non riesce a camminare che poi però avrà ottimi risultati a campionato iniziato. Hermoso sarebbe un ottimo acquisto, il ds Manna si sta muovendo benissimo. Poi dipende tutto dalla cessione di Osimhen, è da che lì devono arrivare i soldi per fare acquisti importanti, come quello di Buongiorno. Cairo chiede la luna, ma alla fine un punto d’incontro si troverà, ricordiamo la trattiva per Maksimovic. Bisogna attendere, i tifosi vorrebbero già che iniziasse tutto perché è stata troppo deludente la scorsa stagione.

E’ fondamentale il fatto di giocare una partita a settimana, con l’aggiunta di qualche rinforzo forte e la voglia di vincere di Conte il Napoli se la può giocare anche per lo scudetto. Chi si aspettava due anni fa che con le partenze di Insigne, Mertens, Koulibaly, Ospina e Fabian il Napoli potesse stravincere lo scudetto. Mi auguro che tutte queste sofferenze si possano tramutare in gioia per il popolo azzurro”.