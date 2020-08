Caiazza sta con Immobile: "Higuain per il Napoli è dimenticato, Ciro merita il record"

Salvatore Caiazza, capo dei servizi sportivi de Il Roma, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Io sto dalla parte di Immobile nella corsa al record di Higuain. I record sono fatti per essere superati e Immobile ha fatto una grande cavalcata. E' normale che stasera dovrà fare i conti con Koulibaly e Maksimovic e non sarà facile. Non credo che i difensori del Napoli possano fargli la cortesia di lasciarlo passare. Il Napoli non regalerà nulla. Higuain è dimenticato, com'è dimenticato anche Sarri".