Caiazza: "Szczesny guadagna troppo, dovrebbe ridursi lo stipendio per il Napoli"

Salvatore Caiazza, capo allo sport del quotidiano Roma, è intervenuto a Napoli Magazine Live, su Radio Punto Zero: "Szczesny? Guadagna troppo, dovrebbe ridurre di molto il suo ingaggio. Tutti i portieri comunque commettono degli errori, anche i migliori. Le critiche verso Meret sono sempre eccessive, fossi in lui andrei via.

Io lo difendo sempre, ha fatto parate importanti nell'anno dello scudetto ma non gli vengono riconosciute queste cose. Prima formazione ufficiale del Napoli? Quella delle ultime amichevoli: Meret, ma forse in Coppa Italia dovrebbe giocare Caprile ma ora Conte non può togliere Meret, in difesa vedrei Marin, Buongiorno e Rrahmani, Mazzocchi, Lobotka, Anguissa e Spinazzola ed in attacco Politano, Kvara e Raspadori".