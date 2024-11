Cairo: "Non voglio rimanere patron del Torino a vita. Venderò a chi è più bravo e ricco di me"

Urbano Cairo, presidente del Torino, torna a commentare le voci sulla possibile cessione della società granata a margine di un convegno a Roma.

Di seguito le sue dichiarazioni riportate da Calcio & Finanza: "Non voglio rimanere patron del Torino a vita. Venderò se arriverà qualcuno più ricco e più bravo di me, ma al momento non c’è. A proposito di possibili appuntamenti con investitori, dice: "Al momento non c’è stato nessun incontro".