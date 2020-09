Cairo rivela: "Maksimovic l'affare più vantaggioso, l'ho venduto al Napoli per una cifra importante"

Urbano Cairo, presidente del Torino, parla a La Gazzetta dello Sport e risponde così alla domanda: qual è stato l'affare economicamente più vantaggioso? "Maksimovic, preso a basso costo e rivenduto a una cifra molto importante al Napoli. Ma non dimentico neanche Zappacosta e Darmian". Il centrale serbo si trasferì in azzurro nell'estate del 2016 per 25 milioni di euro dopo una lunga trattativa.