Cairo sostiene ADL: “Stadi aperti ai tifosi, sono una fonte di ricavi fondamentale”

"La vittoria dell'Europeo da parte di Belotti e Sirigu è una cosa fantastica, è andata molto bene. Questa è una grande cosa per noi italiani tutti, è stato un grande momento di vittoria e di rinascita per tutti". Parole e pensieri di Urbano Cairo, presidente del Torino che all'uscita dalla riunione in centro a Milano con gli altri presidenti di Serie A s'è così espresso ai cronisti presenti.

Rinnova Belotti?

“Vediamo”.

Vuole tenerlo?

“Come no, vediamo”.

Quanto è importante che i tifosi tornino allo stadio?

"E' molto importante, per noi è una fonte di ricavo fondamentale. E' fondamentale riavere i tifosi allo stadio perché senza pubblico lo stadio di calcio è una cosa completamente diversa. Si è visto in Inghilterra, all'Europeo, col passaporto vaccinale. E' importante si lavori velocemente, io credo sia una cosa giusta che vada fatta".

C'è ancora fiducia nell'attuale governance della Lega Serie A?

"Sì, direi di sì. Dobbiamo lavorare sempre di più insieme, è molto importante"