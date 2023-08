Cajuste, l'ex allenatore: "Prima era un 10, per un motivo scelse di cambiare ruolo"

Thomas Askerbrand ha allenato Cajuste all'Örgryte lanciandolo in prima squadra a soli 17 anni

Thomas Askerbrand ha allenato Cajuste all'Örgryte lanciandolo in prima squadra a soli 17 anni e a Diretta.it lo racconta presentandolo ai tifosi del Napoli: "Originariamente era un numero 10" afferma Askerbrand, che ricorda come fu lui stesso a farlo indietreggiare per sfruttare la sua fisicità e la sua abilità con il pallone tra i piedi. Lo portai in prima squadra perché notai la sua grande determinazione a livello mentale. Era disposto ad arretrare pur di giocare titolare e si adattò subito alle esigenze della squadra".