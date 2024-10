Calaiò: "C'è un azzurro che non toglierei mai. Ngonge? Più funzionale di Raspadori"

vedi letture

Emanuele Calaiò, dirigente del Savoia, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Stasera m’aspetto una bella partita perchè il Como è tra le poche in A che esprime un bel calcio. Ha battuto l’Atalanta, non buttano mai la palla, Fabregas gioca sempre palla a terra ed ha improntato la sua squadra su un gioco moderno. E’ buono per il Napoli perché se il Como si apre si possono inserire i vari McTominay, Politano e Kvara. Meglio affrontare una squadra così anziché affrontare una squadra che difende soltanto.

Spesso si troveranno a giocare a specchio Como e Napoli, McTominay sta molto vicino a Lukaku e viene incontro. Il Como però ha Nico Paz, ha Cutrone che è partito benissimo. S’è parlato della possibilità di far giocare Gilmour insieme a Lobotka, ma loro due devono giocare sempre con uno tra Anguissa e McTominay ed io il camerunense non lo toglierei mai. Raspadori? Fa fatica a giocare in questo 4-3-3, può solo fare l’alternativa a Kvaratskhelia. Per me è più funzionale Ngonge per Conte anzichè Raspadori”.