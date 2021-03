Calaiò: "Col Milan gara difensiva per sfruttare le ripartenze di Osimhen"

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex attaccante del Napoli e attuale dirigente della Salernitana, Emanuele Calaiò. “Mertens non è in condizione perfetta secondo me. Osimhen ci mette meno tempo a entrare in condizione per le sue grandi doti atletiche. Alla fine il gol che abbiamo visto con il Bologna è nelle sue corde. Lui deve migliorare nella difesa della palla, nel controllo, nel dialogo con i compagni. Con il Milan credo che Gattuso sceglierà una partita difensiva per poter poi sfruttare gli spazi aperti e ripartite. Osimhen è l'uomo giusto".