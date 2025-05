Calaiò: "Conte mi diceva sempre una cosa sul Napoli"

Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, ha parlato a Televomero: "In passato quando era mio allenatore, Conte ci ha sempre detto che Napoli e Roma avrebbe voluto allenarle. Lui sta bene in questa città ed è palese. Ma a lui interessa vincere essendo un vincente. Lui vuole affrontare la Champions da protagonista e non da comparsa. Conterà molto il mercato. La città, il mare, sono cose che gli interessano relativamente. Vuole sempre vincere".

