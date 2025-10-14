Calaiò esalta Simeone: "Può arrivare benissimo in doppia cifra al Toro"

Emanuele Calaiò è stato intervistato da Tuttosport. L'ex attaccante di Napoli e Torino ha esaltato il Cholito Simeone: "Può tranquillamente arrivare in doppia cifra, lo vedo sereno e in campo si nota. È perfetto per una piazza viscerale come quella torinista.

Baroni? Resto fiducioso possa imprimere la sua filosofia di calcio pure al Torino. Va sostenuto e supportato, non si può mettere in discussione dopo 6 giornate di Serie A". Intanto proprio sabato le due squadre si affronteranno all'Olimpico Grande Torino.