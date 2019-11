Calaiò: "Mi volevano squadre di A, ma scelsi Napoli in C per conquistarla. Ora come Grava..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo è intervenuto Emanuele Calaiò, ex azzurro ed attualmente dirigente della Salernitana: "La cosa più importante è trovare qualcosa per renderti utile alla fine della tua carriera sul campo, Grava fa il mio stesso lavoro ed ora sia io che lui osserviamo giovani interessanti. Quando venni al Napoli c'erano delle squadre di A che mi volevano, ma scelsi il Napoli in serie C. Son riuscito anche a giocare in Serie A, ho fatto 40 gol e con Genoa e Siena mi sono realizzato, con Giampaolo feci un grande campionato".