Calaiò non ci sta: "Scontri tifosi? A me vietano bottiglia d'acqua, poi entrano bombe carta e petardi!"

Emanuele Calaio, ex calciatore, è intervenuto alla trasmissione "Tifosi Napoletani" in onda sul canale 79: "In tutte le piazze ci sono tifosi che meritano di andare allo stadio ed altri che invece dovrebbero restare fuori. Tra nord e sud cambia poco, gli errori ci sono sempre. In Italia siamo inguaiati veramente, le Istituzioni non cambiano mai.

Perchè in Premier League non succede mai nulla del genere? Siamo indietro anni luce, in Inghilterra se qualcuno sbaglia gli stracciano la tessera e lo cacciano per sempre dagli stadi. Ci sono telecamere che individuano i tifosi ovunque. A me controllano all'ingresso con mio figlio e non fanno entrare le bottigliette d'acqua. Poi invece entrano bombe carta e petardi. Il Casms dov'era in questo caso? Ora invece per alcuni altri tifosi vengono penalizzati, al Genoa hanno chiuso lo stadio e perchè alla Sampdoria no se gli incidenti ci sono stati da entrambe le parti? Non riesco proprio a capire...".