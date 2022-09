Calaiò: "Raspadori in un momento d'oro, ma falso nueve non mi fa impazzire"

Emanuele Calaiò è intervenuto ai microfoni di Delietta Gol in onda su TvLuna

Emanuele Calaiò è intervenuto ai microfoni di Delietta Gol in onda su TvLuna: "Simeone? Mi è piaciuto molto con i Rangers, è molto diverso da Petagna pur ricoprendo lo stesso ruolo. In questo momento è in fiducia e potrebbe essere lui il titolare contro il Torino”.

Anche su Raspadori ha le idee chiare: “Jack vive un momento d’oro ed è un giocatore molto duttile, ma come falso nueve non mi fa impazzire. Anche nella prossima gara potrebbe fare l'esterno viste le perplessità sulla forma di Lozano e Politano, o la seconda punta. Insomma lo farei giocare insieme a Simeone”.