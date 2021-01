Calaiò: "Se demolisci Atalanta e Roma e perdi con Spezia e Verona, il problema è mentale"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex attaccante azzurro Emanuele Calaiò commentando l'attualità azzurra: "Il Napoli è discontinuo, altalenante. Vedi partite perfette come con Atalanta, Roma, Fiorentina, poi altre con Spezia, Verona con gol sbagliati, errori difensivi con i terzini, ma bisogna crescere a livello mentale a questo punto. Ha ragione Gattuso, mi dispiace dirlo ma se la Juventus vince da anni è perché ha una mentalità diversa anche quando affronta le piccole. Come rosa il Napoli non è inferiore a quelle davanti, anzi forse quest'anno il Napoli ha anche seconde linee assortite ed importanti, non si può vivere di alti e bassi nonostante gli infortuni. Da anni il problema sono le piccole, è proprio la mentalità da cambiare".