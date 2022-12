Calaiò sul mercato: "Ho un consiglio per Giuntoli"

Emanuele Calaiò, ex azzurro e dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live della sera

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emanuele Calaiò, ex azzurro e dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live della sera: "La sosta sarà sicuramente sfruttata al meglio dal Napoli che può contare sull'esperienza di Spalletti. Insieme al suo staff il mister deciderà se sarà meglio mettere molta benzina nelle gambe o meno, per essere più brillanti o meno. Al di là dell'aspetto fisico è per me fondamentale, e lo era anche quando giocavo, l'aspetto mentale. Il Napoli ha finito con una vittoria, la squadra ha autostima e la consapevolezza di essere forte, deve ripartire da questi concetti, ma credo che tutti gli azzurri sono pronti in questo senso.