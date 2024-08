Calamai: "Ad oggi non vedo il Milan più forte di Napoli, Juve e Atalanta"

Manca meno di un mese al termine del calciomercato e il Milan deve ancora trovare almeno 3 o 4 rinforzi per la rosa di Paulo Fonseca oltre che sfoltire un po' la squadra da esuberi e giocatori in eccesso. Per parlare del club rossonero e delle sue strategie, passate e futuro, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il giornalista Luca Calamai.

Dove va collocato questo Milan?

"Per quel che si intuisce il Milan entrerà in questo gruppetto di 4-5 squadre che vorranno prendere l'Inter, che resta un gradino più avanti. A oggi non vedo il Milan più forte del Napoli, della Juventus, dell'Atalanta. Mi aspettavo un Ibrahimovic che riuscisse a convincere questa proprietà che il Milan è qualcosa di diverso e non può accontentarsi della normalità. Non c'è un giocatore che ti accende la fantasia, devi sperare che Leao trovi quella maturità che non ha trovato".