Calamai avvisa Inter e Juve: "Non è mai saggio far scappare le squadre di Conte"

vedi letture

Il giornalista fiorentino Luca Calamai, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb ha commentato così la situazione in campionato

Il giornalista fiorentino Luca Calamai, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb ha commentato così la situazione in campionato: "Inter-Juve finisce 4 a 4 e il Napoli intanto scappa via in testa alla classifica. I partenopei sono la terza realtà che può vincere il titolo. Contro il Lecce è stato decisivo Di Lorenzo. Un’altra scommessa vinta da Antonio Conte. Ricordate? Il difensore riteneva chiuso il suo percorso nel Napoli. C’era la Juve dietro l’angolo. Tutto questo anche con il benestare di una parte della dirigenza. Invece Conte ha convinto sia De Laurentiis che il giocatore a continuare insieme. E oggi Di Lorenzo è uno dei segreti di questo Napoli capolista. Parliamo di un vero leader. Di un riferimento prezioso dentro lo spogliatoio.

Conte è ora pronto al test verità contro il Milan. Un vero esame-scudetto per la squadra partenopea. Il Napoli ha qualcosa in meno come valori assoluti rispetto a Inter e Juve ma non ha la Champions. Non è mai saggio far scappare Conte e le sue squadre. Per Antonio il potere non logora, anzi esalta. Inzaghi e Motta faranno bene a non distrarsi troppo.