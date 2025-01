Calamai: "Che spettacolo il Napoli! Neres e McTominay due invenzioni di Conte"

Il giornalista fiorentino Luca Calamai, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb ha commentato così il Napoli che sbanca Firenze e si prende la testa della classifica in solitaria: "Che spettacolo il Napoli. Conte sta facendo il Conte. Sta valorizzando i giocatori che De Laurentiis gli ha messo a disposizione, sta abituando il suo gruppo-squadra ad avere l’ossessione per la vittoria. Sta anche allenando la stampa partenopea, a volte troppo esigente.

Contro la Fiorentina non c’era Kvara, una delle sue stelle. E neppure Politano. Ma non se ne è accorto nessuno. Conte ha trasformato Neres in un giocatore capace di spaccare le partite. Questo è l’effetto che genera un allenatore come Antonio. Uno che sa come si conquistano gli scudetti. Altra pedina chiave è diventata McTominay. Che talento. Segna. Inventa calcio, ha un innato senso tattico. Il Napoli ha tutto per conquistare lo scudetto anche perchè ha ulteriori margini di crescita. Da Kvara, da Lukaku, da chi arriverà nel mercato invernale. L’altra faccia della sfida del Franchi è una Fiorentina che ha raggranellato un solo punto nelle ultime quattro partite. Nessun processo sommario, per carità. La classifica dei viola è ancora ottima. Ma Palladino ha esagerato nel rivoluzionare la squadra dopo il malore di Bove. Non riuscendo a trovare l’idea giusta".