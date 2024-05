Calamai: "Conte al Napoli? Tanti Interrogativi. Giusto portarsi dietro Oriali"

Il giornalista fiorentino Luca Calamai, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb ha parlato anche del prossimo allenatore del Napoli

Il giornalista fiorentino Luca Calamai, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb ha parlato anche del prossimo allenatore del Napoli: "Credo che Gasperini sarebbe stato il tecnico giusto per il Napoli. In alternativa avrei puntato su Italiano che deve ancora completare il suo percorso di crescita ma che può diventare in tempi brevi un top.

Conte al Napoli si porta dietro tanti interrogativi. Non sarà facile far coesistere due caratteri forti come quelli di De Laurentiis e Conte (mi immagino il loro primo scontro…); Conte è un vincente nato e pretenderà subito una squadra da zona scudetto ma la dirigenza non pare intenzionata a fare follie sul mercato e sarà tutto da scoprire il rapporto tra Conte e un popolo che vive di pallone come quello partenopeo.

Scoppierà subito la scintilla giusta? Trovo normale che Conte voglia portarsi dietro Lele Oriali. Ha bisogno di una rete di protezione".