Fabregas rivela: "Ancelotti voleva portarmi al Napoli, mi strinse la mano"

"Italia nel mio destino? Anche Ancelotti fece un tentativo quando stava a Napoli. Una sera era al ristorante con la moglie e quando Darren lo vide mi disse “vedrai che Carlo ti chiederà di andare al Napoli”. Lo ha rivelato Cesc Fabregas, oggi allenatore del Como, ricordando dell'avventura di Ancelotti al Napoli nel 2018.

Fabregas si è raccontato al Corriere dello Sport: "Fu la prima cosa che mi disse quando mi strinse la mano: “Sei pronto per venire da me?" Fabregas a quei tempi aveva 31 anni e giocava ancora nel Chelsea. In quel periodo il tentativo più noto fu per l'arrivo di James Rodriguez come giocatore internazionale dal passato glorioso.