Calamai: "Conte, uragano sul mondo Napoli, ha fatto scivolare nel libro dei ricordi Spalletti"

vedi letture

Il giornalista fiorentino Luca Calamai, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb ha parlato dell'effetto Antonio Conte in casa Napoli

Il giornalista fiorentino Luca Calamai, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb ha parlato dell'effetto Antonio Conte in casa Napoli: "Del gruppo dei nuovi tecnici chi è partito a cento all’ora è Antonio Conte. Un uragano sul mondo Napoli. In conferenza stampa il presidente De Laurentiis se l’è mangiato con gli occhi. E il popolo azzurro ha avuto una scossa elettrica di gioia quando Antonio ha detto che i calciatori con il mal di pancia dovranno accontentarsi di stare accanato a lui.

Mi aspetto una partenza a tavoletta del Napoli. Con o senza Kvara. Mi aspetta un Lukaku subito protagonista e tante reti da Raspadori. Conte per il momento ha fatto scivolare nel libro dei ricordi (fantastici) anche un Luciano Spalletti che all’ombra del Vesuvio è amato in maniera viscerale" si legge su Tuttomercatoweb.