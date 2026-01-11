Calamai: "Napoli ferito, Inter con una marcia in più. Chivu può mettere in ginocchio Conte"
Il giornalista Luca Calamai, nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb ha parlato di Inter-Napoli: "Stasera c’è Inter-Napoli. Tanta roba. Penso che il sorprendente Chivu farà pochi calcoli andando a cercare i tre punti. La squadra nerazzurra in questo momento ha una marcia in più rispetto a tutte le avversarie.
Quando preme il piede sull’acceleratore arriva con grande facilità al tiro e al gol. In più davanti ha un Napoli ferito. Senza alcune delle sue stelle, penso a Lukaku, De Bruyne e tanti altri. Chivu può mettere in ginocchio Conte e i campioni d’Italia. Può accendere nuovi dibattiti in casa partenopea. Lautaro e compagni hanno una grande occasione per allontanare forse in maniera definitiva la rivale più temibile in chiave scudetto".
