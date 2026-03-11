Napoli flop in Europa, l'ex Regini: “Che rammarico, poteva arrivare almeno agli ottavi”

Nel corso dell’intervista Regini ha parlato anche dei suoi ex allenatori e della situazione di alcune squadre del campionato.

Vasco Regini, ex difensore che in carriera ha vestito anche la maglia del Napoli e oggi commissario tecnico della Nazionale Under 19 di Malta, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, soffermandosi su diversi temi legati all’attuale stagione di Serie A. In particolare ha commentato la corsa Scudetto e la lotta per un posto nella prossima Champions League, tracciando il suo quadro della situazione: “Il discorso Scudetto sembra indirizzato, l'Inter è la grande favorita avendo 7 punti di vantaggio. Però non si sa mai. Senza Champions può essere diverso, ma vedo difficile che i nerazzurri possano crollare, anche pensando al fatto che ha già perso uno Scudetto in rimonta di recente. Per la Champions: vedo come sicure Inter, Milan e Napoli, per la quarta è tutto aperto fra Juventus, Roma e Como. Anche l'Atalanta parte da più indietro, ma può fare filotti incredibili. Arriveranno punto a punto. Sarebbe incredibile se la spuntasse il Como per il percorso incredibile che ha fatto, dunque indico la squadra di Fabregas per questo”.

Sarri, Conte e il momento di Lazio e Napoli

Nel corso dell’intervista Regini ha parlato anche dei suoi ex allenatori e della situazione di alcune squadre del campionato. Riferendosi a Maurizio Sarri, che lo ha allenato in passato, ha spiegato: “Quando manca la coesione di cui parlavo, accade questo. Sarri è stato il mio allenatore per due volte, lo stimo moltissimo e penso che possa ancora regalare un finale di stagione positivo alla Lazio. Glielo auguro, anche se è più difficile quando manca unione”. Infine un passaggio anche sul Napoli e su Antonio Conte: “Conte è un allenatore davvero top, un po' mi sorprende che sia già distante dal primo posto. Però ha avuto numerosi infortuni importanti, chiunque sarebbe andato in difficoltà. L'unico rammarico per il Napoli è stato quello di uscire così dalla Champions, dove poteva arrivare almeno agli ottavi. Ma in campionato viste le difficoltà per gli infortuni ha fatto quello che poteva”.