Podcast Lang e Lucca a Napoli? Laudisa: "Se Conte resta, c'è una sola possibilità"

Carlo Laudisa, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', è intervenuto su Radio Tutto Napoli.

Pensi che Conte sia l’allenatore giusto anche per le prossime stagioni?

"Antonio Conte si presenta da solo, non c’è molto da aggiungere. La sua carriera da allenatore è spettacolare. Se è determinato a restare al Napoli, per De Laurentiis è il miglior investimento possibile."

Immagini il ritorno a Napoli di giocatori oggi in prestito come Lucca e Lang?

"Credo che si parli piuttosto di nuovi prestiti. Con Conte in panchina difficilmente Lucca o Lang potranno rientrare stabilmente a Napoli. Lang potrebbe anche essere ceduto definitivamente, mentre per Lucca è più probabile un prestito. Dopo l’investimento fatto l’estate scorsa nessuno lo comprerà a quelle cifre e il Napoli non può permettersi una svalutazione così pesante."

Chi invece ha sorpreso è stato Alisson.

"I gol e le prestazioni parlano per lui. Forse tra gli acquisti di gennaio solo Malen alla Roma ha fatto meglio. Per il resto è sicuramente uno degli innesti più significativi della Serie A da gennaio in poi."

Il futuro di Alex Meret è un tema aperto: contratto fino al 2027 ma concorrenza con Milinkovic sempre più forte. Come vedi la sua situazione?

"Il mercato dei portieri è sempre molto particolare. O Meret trova un’opportunità importante all’estero oppure dovrà convivere con questa concorrenza, che oggi vede Milinkovic favorito."

In Italia non ci sono grandi opportunità per lui?

"Non molte. È vero che Inter e Juventus dovranno trovare un portiere in futuro, ma non credo che stiano pensando a Meret come prima scelta. Per questo il rinnovo lungo è stato fatto anche per avere più tempo per valutare le opzioni."

Potrebbe quindi arrivare un’offerta dall’estero?

"È possibile. Il suo procuratore ha ottimi rapporti internazionali. Se dovesse arrivare una proposta interessante si potrebbe aprire uno scenario diverso, altrimenti Meret rispetterà il contratto con il Napoli."