Calamai: "Pace armata con Osimhen, se ADL e Garcia non cambiano strategia divorzio già in inverno"

Luca Calamai, firma storica de La Gazzetta dello Sport, si è espresso così nel suo editoriale per Tuttomercatoweb sul Napoli e su Osimhen: "Storie di bomber in questo turno di campionato. Partiamo da Osimhen. Tra il fenomeno azzurro e il Napoli è pace armata. Mister Garcia l’ha fatto partire in panchina, Scelta incomprensibile. Per poi inserirlo in corso d’opera. E con Osimhen in campo i Campioni d’Italia hanno spaccato la sfida con il Lecce. Gol e rigore regalato a Politano per un attaccante fuori categoria.

Il problema è: cosa succederà nel mercato invernale? Se il presidente De Laurentiis e Garcia non cambiano strategia il divorzio è probabile. Certo, arriverebbero una montagna di sodi. Ma euro e dollari non fanno gol. Senza il suo micidiale terminale il Napoli perde valore in campionato e soprattutto in Champions. Il grande obiettivo stagionale. Credo che la prima mossa tocchi a Garcia. Il tecnico francese deve trovare il feeling giusto con il gruppo squadra. Provare a cancellare tutto quello che era di Spalletti è stato un suicidio. Dalla gestione di Lucio possono arrivare insegnamenti preziosi a Garcia.