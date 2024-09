Podcast Calamai: "Solo ora s'è chiuso il ciclo Spalletti, McTominay simbolo di un altro Napoli"

Ospite di TMW Radio con la sua rubrica Penna e Calamai è stato il giornalista, firma storica de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai: "E' un campionato ancora senza un padrone, che alterna le squadre in testa. C'è il grande interrogativo poi che è quello se è un equilibrio verso l'alto o il basso questo. Di sicuro sarà un campionato emozionante, bello. Oggi celebro con un bel 7 il Napoli capolista. Il voto è per McTominay, che si è inserito benissimo e sta diventando un giocatore di riferimento.

Torna il Napoli in testa dopo parecchi giorni e dà veramente la sensazione di aver chiuso il ciclo Spalletti. Lo scorso anno sembravano esserci i fantasmi di Giuntoli e Spalletti, oggi invece non è così. McTominay è il simbolo di un altro Napoli, il Napoli di Conte. Che ora è in testa alla classifica. Passando alla Roma, prende 7,5 il giovane Pisilli, una nuova storia di cui abbiamo bisogno. Sicuramente è qualcosa che ha lasciato in dote Mourinho, che è entrato in maniera importante in un passaggio delicato della Roma. Ieri ha rischiato tanto la Roma, ma viva Pisilli.