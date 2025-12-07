Calamai: "Spalletti ha bisogno di battere i suoi amici, Conte vive giorni tormentati"

Il giornalista Luca Calamai, nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb ha parlato di Napoli-Juventus: "E stasera c’è Napoli-Juve. Una sfida importante per la classifica, certo. Ma con mille storie che la alimentano. Il protagonista numero uno è Luciano Spalletti che torna per la prima volta da rivale al Maradona. Non sarà un momento facile l’ingresso nello stadio che gli ha regalato lo scudetto. La gioia più bella della sua pur importante carriera da allenatore. Ricordiamo che si è fatto tatuare il simbolo del Napoli sul suo braccio destro.

Ma stavolta Spalletti ha bisogno di battere i suoi amici partenopei. Per dare colore alla classifica e per prendersi un mondo bianconero che lo ha accolto con simpatia ma anche con diffidenza. Dall’altra parte c’è Antonio Conte che il mondo Juve lo conosce come le sue tasche. L’allenatore del Napoli alla faccia della classifica vive giorni tormentati. Non sente apprezzato come dovrebbe il suo lavoro. Non mi sorprenderei se a giugno le strade di Conte e del Napoli si separassero. Oggi Antonio ha fame di successi, vuole il secondo titolo consecutivo. E magari un giorno le strade sue e della Juve potrebbero tornare a incrociarsi".