Calamai: "Vi spiego perchè cessione in ritardo di Osimhen è un fastidio per Conte"

vedi letture

Parallelamente Lukaku si sta allenando da solo aspettando la chiamata finale di De Laurentiis

Il giornalista fiorentino Luca Calamai, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb ha parlato del futuro di Victor Osimhen: "Febbre da numero 9. Voglia, anzi, bisogno disperato di gol. Centravanti vecchi e nuovi si avvicinano all’inizio del campionato. Il mercato dei bomber accende o spaventa i tecnici delle squadre che lotteranno per lo scudetto e per la zona Champions. Chi, immagino, abbia qualche pensiero è Antonio Conte. Osimhen è da settimane nella lista dei partenti ma per il momento l’offerta giusta non è arrivata. E non ci sono segnali di un’accelerazione rapida da parte, a esempio del Psg.

Parallelamente Lukaku si sta allenando da solo aspettando la chiamata finale di De Laurentiis. Ma il telefono è sempre silenzioso. Il problema è che Osi e Lukaku sono due bomber con caratteristiche diametralmente opposte. Osimhen è un micidiale contropiedista. Si nuove con un solo obiettivi: fare gol. Lukaku si propone come appoggio, come prezioso punto di riferimento per la squadra. Lavora oltre che per se stesso anche per mandare in porta i compagni di reparto. Capite perchè Conte è infastidito per questo ritardo sul fronte centravanti?