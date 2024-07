Calciatori sfiancati? Magoni: "Non enfatizziamo il lavoro di Conte, nessuno è mai morto..."

"Prima non tutti i calciatori arrivavano in forma come succede adesso, tipo ricordo che Matuzalem ci metteva un mese per mettersi in forma”.

Oscar Magoni, direttore sportivo del Renate, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il mercato è ancora lungo, è presto per dare giudizi sulla rosa del Napoli, bisognerà capire anche cosa farà Osimhen e come verrà sostituito. La preparazione con Zeman? Faticavamo molto, ma sono cose fattibili, non erano imprese inarrivabili. Facevamo i 1000 metri per 15 volte consecutive e chi arrivava ultimo pagava il pegno. Noi ci mettevamo d’accordo ad arrivare ultimi, in modo che dividessimo i pegni (ride ndr.).

Un po’ ci lamentavamo perché alla lunga a livello nervoso ci esaurivamo. Non bisogna enfatizzare il lavoro di Conte e la fatica dei calciatori. Sicuramente il metodo di lavoro di Conte è pesante, fatto d’intensità e quantità. Conte è un tecnico moderno e allena forte, ma lo fanno anche Gasperini, Tudor o Juric. Diciamo che nessuno è mai morto per fare questa preparazione. Non si possono fare paragoni tra le preparazioni di 25 anni fa e quelle di oggi. Prima non tutti i calciatori arrivavano in forma come succede adesso, tipo ricordo che Matuzalem ci metteva un mese per mettersi in forma”.