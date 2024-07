Calendario Serie A, Ferrara: "Conte senza coppe porterà di nuovo il Napoli al top"

Ciro Ferrara a margine della presentazione del nuovo calendario di Serie A ha dichiarato: "Conte vuole vincere, come tutti gli allenatori, e migliorerà tantissimo i giocatori. De Laurentiis non poteva fare scelta migliore, è un tecnico preparatissimo, senza le coppe avrà a disposizione la squadra per tutta la settimana e sicuramente entrerà nella testa dei ragazzi per riportarli a certi livelli dopo un anno negativo, il primo senza le coppe dopo quattordici anni. Per Conte rientrare in Europa sarà il primo punto fondamentale".