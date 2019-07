Caliendo: "Icardi costava 100mln, ora il valore è dimezzato per colpa della guerra con l'Inter"

Antonio Caliendo, operatore di mercato e dirigente, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il cartellino di Icardi, se fossimo all'anno scorso, credo che non valesse meno di 100 milioni. Oggi invece con 60 milioni si potrebbe riuscire a portare a casa, sfruttando magari un pagamento dilazionato. Non si è dimezzato il valore del giocatore perché ora Icardi non è buono, ma perché la società ha fatto questa guerra al calciatore. E quando ci sono queste cose di mezzo chiaramente tutte le società interessate sono lì per fare il grande affare".