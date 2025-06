Caliendo: "Osimhen prima non era così. Non è stato guidato bene, è triste..."

vedi letture

Antonio Caliendo, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Osimhen? La vicenda è stata male amministrata, mi viene la tristezza professionale a vedere un campione del genere che sta elemosinando dove andare etcetera. Il ragazzo non ha mai avuto uno che lo sapesse guidare e consigliare dal punto di vista della crescita. Quando arrivò a Napoli, il primo Osimhen, era tutta un’altra persona. Crescendo non ha avuto una guida sicura per seguire quella che era la sua crescita professionale.

Oggi ci troviamo su un diamante grezzo a livello comportamentale, certe sparate e certe uscite devono essere ben amministrate e ben pensate prima di esplodere perchè un campione non può permettersi certe uscite. Vi faccio un esempio, non era facile gestire personalità come Boniek, Passarella, Dunga, gente con i veri attributi. Non era facile parlare con loro e consigliargli di fare una cosa anzichè un’altra. Bisognava avere una certa diplomazia conoscendo la personalità del campione. Osimhen non ha avuto la fortuna di essere guidato bene”.