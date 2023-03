Calisti: "La Lazio ha giocato meglio del Napoli e l'ha messo in difficoltà. Sarri maniacale"

Ernesto Calisti, ex difensore biancoceleste, ha parlato della vittoria della Lazio contro il Napoli ai microfoni di Radiosei.

Ernesto Calisti, ex difensore biancoceleste, ha parlato della vittoria della Lazio contro il Napoli ai microfoni di Radiosei: "E’ stata una grande partita. Non spettacolare, ma grande dal punto di vista tecnico e tattico. La Lazio soprattutto nel primo tempo ha giocato meglio del Napoli e lo ha messo in difficoltà. Pressing perfetto e chiusura delle linee di passaggio quasi maniacale. Solita grande partita di Vecino che per me dovrebbe giocare davanti alla difesa al posto di Cataldi. Anche in difesa grande concentrazione soprattutto sugli esterni con Marusic e Hysaj impeccabili. Una partita perfetta.