Callegari: "Napoli più forte di Salisburgo e Genk, ma deve evitare i pari come con la Stella Rossa"

Il giornalista Massimo Callegari ha commentato a Mediaset i giorni Champions: "Salisburgo e Genk sono inferiori al Napoli ma non vanno sottovalutate perché giocano un calcio veloce e chiaro. Liverpool? Non bisogna dimenticare che molto è dipeso dalla parata di Alisson sul gol di Milik. Il Napoli deve evitare di perdere punti come è accaduto lo scorso anno a Belgrado con la Stella Rossa".