Callejon in conferenza da Miami: "Col Barça saremo all'altezza. Ci manca poco per vincere qualcosa"

"Stiamo bene e vogliamo dimostrare il nostro valore anche contro il Barcellona". Josè Callejon, al fianco di Carlo Ancelotti, annuncia la sfida con i catalani. "Affrontare una squadra di questo calibro è sempre stimolante. Certamente è una amichevole ma siamo su alti livelli di calcio internazionale e vogliamo essere all'altezza della sfida"

Che Napoli si sta prospettando per la prossima stagione? "Da parecchi anni il Napoli ha dimostrato di essere competitivo. Noi cerchiamo di dare sempre il massimo. Manca davvero poco a questa società per vincere qualcosa quindi ci impegneremo come sempre per fare meglio della scorsa stagione."

Che partita ti aspetti? "E' una gara importante, così come quelle appena disputate con Marsiglia e Liverpool. Vogliamo fare bene e confrontarci con una grande squadra come il Barcellona anche per capire il nostro livello di crescita."