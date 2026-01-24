Calori su Giovane: "Già l'anno scorso era un calciatore interessante"

vedi letture

Il tecnico Alessandro Calori ha parlato a TuttoMercatoWeb.com sul campionato di Serie A: "Ho avuto modo di vedere la Fiorentina dal vivo, adesso ha iniziato a entrare nel campionato che deve fare: cercare di tirarsi fuori dalla retrocessione. È cresciuto molto Fagioli, come Mandragora. Ma era strano prima, quando la squadra era nelle zone basse della classifica".

Mercato e qualche risultato positivo. La Fiorentina può rialzarsi a breve?

"Tecnicamente ha tutti i requisiti per poterlo fare. Se continua ad interpretare le partite con l'intensità delle ultime settimane".

Il Verona, al momento, è ultimo...

"Il Verona ha calciatori che magari sono sconosciuti ma di qualità. Crescerà. Ha buone individualità. Penso a Giovane, che va al Napoli. Già l'anno scorso era un calciatore interessante. Ancora è tutto da decidere per la zona retrocessione. Da chi ha ventiquattro punti in giù rientrano tutte".

Scudetto, l'inter prende il largo?

"Napoli e Milan possono ancora insidiare l'Inter. E anche la Juve, nonostante l'ultima sconfitta è in crescita. Domenica c'è uno scontro diretto importante contro il Napoli che può dire tanto".