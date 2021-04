Calori: "Tra Italiano e Juric vi dico chi è il più pronto per il salto in una big"

Alessandro Calori, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. “Gattuso fa le valutazioni in base alla condizione atletica e in base alla condizione mentale. Per caratteristiche Manolas sarebbe il partner ideale per Koulibaly ma non si è integrato benissimo nel reparto. Sono i due più forti individualmente poi nel reparto deve giocare chi sta meglio e dà qualcosa in più.

Futuro allenatore del Napoli? Sono stati fatti tanti nomi. Italiano fa vedere delle sue idee di gioco ed è cresciuto velocemente. Juric mi sembra quello più pronto e preparato perché ha esperienza in categoria. Ha idee di calcio ben precise ma ha bisogno di giocatori adeguati. Certe scelte vanno supportate".