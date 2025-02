Calvarese su Inter-Fiorentina: "Pallone uscito di 20 cm su gol Inter! Rigore giusto alla viola"

,Il Var Meraviglia fa bene a richiamare all'on field review l'arbitro perché Darmian si assume un rischio

L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha commentato i due episodi arbitrali di Inter-Fiorentina sui social di Tuttosport: "Primo tempo complicato per La Penna, che prima si perde la fuoriuscita del pallone dalla linea di fondo sul cross di Bastoni. La palla era fuori almeno di 20 cm. In queste situazioni il var non può intervenire.

Si perde anche un calcio di rigore per braccio di Darmian, il Var Meraviglia fa bene a richiamare all'on field review l'arbitro perché Darmian si assume un rischio partendo già col braccio largo all'altezza delle spalle. Siamo abituati in Serie A a vedere assegnati sempre calci di rigore per braccia a questa altezza".