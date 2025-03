Calzona: "Kvaratskhelia? Lo scorso anno c'erano tanti malumori..."

Francesco Calzona, ex allenatore del Napoli, attuale c.t. della Slovacchia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Repubblica: "Allenare in Italia? Sono concentrato sulla Slovacchia. Poi spero di trovare una squadra che mi dia la possibilità per esprimermi: meglio se in Italia, ma senza preclusioni per l’estero.

Hamsik è umile e intelligente: può fare una buona carriera, se reggerà alle pressioni. Anche lui predilige un calcio propositivo: ha idee simili alle mie, andiamo assai d’accordo. Il Napoli è cresciuto nel corso del campionato e adesso è una squadra forte, che può ancora ambire allo scudetto. Antonio Conte è la guida giusta, anche per l’ambiente.

Kvaratskhelia? Lo scorso anno c'erano tanti malumori e qualche strascico era inevitabile. Ma sono contento per De Laurentiis che il peggio sia passato. L’annata brutta del Napoli è stata solo un episodio".