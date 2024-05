Calzona non entra nei discorsi sul futuro: "Rifondazione? Ciò che dice ADL non mi riguarda"

Alle parole di ADL su rifondazione e rinnovi, dette nonostante fosse alla vigilia di un match importante, Calzona ha risposto in un maniera diretta

Nonostante il Napoli fosse alla vigilia di una gara fondamentale per la qualificazione in Europa, Aurelio De Laurentiis non si è risparmiato durante la conferenza ritiri dal parlare di aspetti di campo in una maniera che, come forse spesso accaduto, ha in qualche modo turbato l'ambiente di squadra. Giovedì si è soffermato liberamente su discorsi di rifondazione, rinnovi, senza neanche esimersi dal fare i nomi. Così al termine della partita poi pareggiata 2-2 contro la Fiorentina, mister Francesco Calzona ha risposto in maniera diretta e pungente a riguardo.

Il presidente ieri parlava di rifondazione.

"Quello che dice il presidente non mi riguarda. Io ho detto all'inizio che ho un contratto con la Federazione slovacca, che mi ha concesso gentilmente di venire a Napoli e il mio accordo col Napoli scade il 26 maggio. Non c'era altro. Per cui quello che fa il Napoli e quello che ha detto il presidente sono affari suoi".

