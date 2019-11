Calzona, vice Sarri a Napoli: "Cambio modulo? Il problema del Napoli è un altro..."

Francesco Calzona, vice di Sarri al Napoli, è intervenuto a Radio Goal, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli, parlando del ruolo di Insigne: "Lui ha la predisposizione a difendere, con noi l'ha fatto molto bene col 4-3-3. Le difficoltà di questo momento non riguardano il modulo. Il Napoli deve tornare a essere squadra. Ci sono vari giocatori che non stanno rendendo al massimo. Il Napoli deve ritrovare una propria identità. Insigne nel 4-4-2 in fase difensiva ha le caratteristiche per far bene perché si sacrifica".