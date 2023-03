Cambi di formazione? Spalletti: "Volete farmi diventare antipatico coi miei calciatori? Elmas merita"

Nel corso della conferenza stampa pre-Torino, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato anche dei cambi di formazione attesi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso della conferenza stampa pre-Torino, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato anche dei cambi di formazione attesi per la sfida ai granata: "Mi volete far diventare antipatico con i miei calciatori che io abbraccio dalla mattina alla sera. c'è da valutare che c'è la sosta dopo e quindi si può recuperare bene, quelli che non subiscono una fatica così li andiamo a riusare. Elmas merita di giocare qualche partita da titolare, come altri. Qualcosa la cambieremo, ma non fatemi dire".