Cambiasso: "L'Inter non ha un singolo che spicca, ma è la sua vera forza"

Nel post Inter-Arsenal, nel salotto di Sky Sport, l'ex centrocampista nerazzurro, Esteban Cambiasso, ha elogiato così la squadra allenata da Inzaghi che domenica sfiderà il Napoli a San Siro: "Nell'Inter non c'è un giocatore come Bellingham al Real Madrid che era stato impressionante all'inizio o Vinicius jr o ancora Haaland che è impossibile da fermare al City. L'Inter è una squadra, non c'è un singolo che spicca sopra gli altri".