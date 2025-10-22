Chiariello: “2T indecente e manifesto della resa! Finora mercato bocciato”

Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato a caldo il pesantissimo ko del Napoli in Champions League ai microfoni di Canale 21: “È una debacle senza dubbio alcuno, 6-2. Ci hanno restituito i sei gol che demmo all'Ajax con Spalletti qualche anno fa, una delle serate più belle della storia del Napoli. Questa sera si è rivelata un incubo. Io non riesco a comprendere come una squadra che per 32 minuti fa una partita decente, non dico grande, ma decente, riesce ad andare anche in vantaggio, poi si scioglie come neve al sole. Io ricordo che il gol che abbiamo preso, il secondo, quello del marocchino che è partito dalla sua metà campo, 60 metri palla a piede senza che nessuno lo andasse a prendere, con tutta la metà campo libera, lo abbiamo preso una sola volta nella storia di Laurentiis, con Reja contro la Lazio. Quel giorno Reja finì il suo percorso napoletano, perché capì che la squadra era allo sbando. Io non posso immaginare un Napoli di Conte che brilla per organizzazione, per mutuo soccorso, per posizionamento degli uomini, lasciare completamente libero un uomo nel cerchio di centrocampo senza neanche un difensore nei paraggi. Da lì in poi è stata una slavina.

Il secondo tempo è stato qualcosa di indecente. Loro potevano farne molti di più di 6, al di là di Lucca che ha perso completamente il controllo di sé stesso con l'espulsione stupida, perché solo stupido è il termine che si può usare. La bocciatura di Beukema stasera è clamorosa, si è messo due mancini a giocare insieme pur di liberarsi dei disastri di Beukema. È una bocciatura grave, è una bocciatura del mercato. Milinkovic ha fatto una papera clamorosa, si è fatto passare un gol sotto gli occhi che lascia perplessi, ma anche due. Volendo poteva fare molto meglio anche sul primo gol. Io poi non voglio inferire sul portiere, sennò sembra che non vedo l'ora, invece no. Quindi il portiere lo lascio da parte, ma anche lui ha le sue responsabilità. Di Lorenzo è inguardabile, da Manchester in poi è inguardabile. Si è salvato un po' Spinazzola nel primo tempo e Scott McTominay, che non doveva giocare. Ha giocato con orgoglio, ha fatto doppietta e ci ha messo almeno lui l'orgoglio. Gli altri zero. Vogliamo parlare di De Bruyne che è un uomo in meno in questo momento per il Napoli? Cammina, non incide. E Gilmour era considerato l'uomo in grado di sostituire Lobotka? È come se uno dicesse che un centrocampista della Casertana può sostituire Lobotka, siamo a quel livello lì per la qualità che ha dato Gilmour in queste due partite. È stato un disastro! A un certo punto ha servito una palla agli avversari che mi ha lasciato basito. Era veramente in confusione.

Il mercato è bocciato in questo momento, è dispiace dirlo. Perché il Napoli aveva Solet, ha preso Beukema, e Beukena sta facendo malissimo. Il Napoli ha preso un terzino sinistro che è calligrafico, non gioca, è entrato negli ultimi minuti, Gutierrez, anzi è diventato indispensabile Spinazzola. Il Napoli ha preso Gilmour per fare la riserva di Lobotka, anzi l'alternativa a Lobotka e non c'è proprio discussione. De Bruyne doveva essere l'uomo in più, ed è un uomo in meno in questo momento sul piano atletico e anche tecnico, perché non si capisce dove gioca, è impalpabile. Non parliamo in attacco, Lucca e Lange, 60 milioni più bonus. Quando Bonny che era nel nostro radar, 25 milioni, sta facendo meraviglie a Milano. In questo momento, non tutto l'anno, perché poi magari le rivincite arriveranno, mi auguro che si riprendano, ma in questo momento la situazione è gravissima. Quarta sconfitta consecutiva in trasferta e quando io ho detto che domenica a Torino siamo stati indecenti, qualcuno mi ha rimproverato che sono stato troppo severo. Ma io ero preoccupato, avevo detto metto una firma di pareggiare a Eindhoven e con l'Inter, perché vedevo che Napoli non c'era fisicamente come assetto di squadra. Non c'è più mutuo soccorso, prendiamo dei gol come a Milano, sbrindellati. Il secondo tempo di oggi è il manifesto della resa, speriamo che da lì si riesca a ripartire. perché sono cose che ti rimangono nella testa. L'Inter vola, valla ad acchiappà sabato…”.