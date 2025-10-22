Sky, Boban: "Gilmour non è Casemiro, non può coprire la difesa"

vedi letture

L’ex centrocampista del Milan Zvonimir Boban negli studi di Sky Sport ha detto la sua dopo la sconfitta larga del Napoli in Olanda: "Si vede che la difesa è in grandissima difficoltà, poi la fase difensiva non è ben coperta dal centrocampo che oggi era leggerissimo con Gilmour. Lo scozzese ha fatto anche un buon primo tempo, ma non può proteggere la difesa non è mica Casemiro. Oggi anche Anguissa non ha fatto bene, non ha coperto quello che non può fare De Bruyne con 34 anni sulle spalle. Una partita si può anche perdere, ma quest'oggi non c'è stata la reazione che in altre partite c'è stata".