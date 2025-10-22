Inter, Dumfries: "Napoli squadra forte, ma andiamo lì per vincere!"
TuttoNapoli.net
Denzel Dumfries, esterno destro dell'Inter, ha parlato anche ai canali ufficiali del club nerazzurro, ricordando come è arrivato il suo gol nel 4-0 contro il Saint-Gilloise: "I calci d'angolo sono importanti, siamo forti, abbiamo giocatori alti quindi è una qualità nostra. Sono contento perché è una vittoria importante".
La mentalità vincente vi aiuta quando ci sono così tante partite?
"Tutti sapevano l’importanza di questo periodo, siamo sulla strada giusta. Vogliamo sempre vincere e questa è la strada giusta".
Era importante vincere anche perché ora avrete la sfida contro il Napoli?
"Sì, il Napoli è una squadra forte, sono i campioni d’Italia dell’anno scorso. Sarà fondamentale per noi e andiamo là per vincere".
Pubblicità
Le Interviste
Le più lette
Prossima partita
25 ott 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Inter
In primo piano
Rileggi liveConte in conferenza: “Ve lo dissi sarà difficile! Complicato inserire così tanti acquisti. I napoletani non devono essere presi per il c**o"
Conte, a Sky: “Da inizio anno dico che sarebbe stato complicato, non per trovare scuse. Serve tempo"
Di Lorenzo a Sky: "Troppo fragili, serve bagno d'umiltà! I napoletani non meritano queste figuracce"
Davide BarattoRileggi liveConte in conferenza: “Non saremo vittima sacrificale, Psv fa gioco particolare. Lang? Presto anche titolare. Su McT…”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l'impietoso paragone per Lucca, la frase scritta nello spogliatoio, l'attentato al ragù di Olivera e l'incredibile dato sulla difesa
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Fatta la gara, preso gol fortuito. Manca concretezza. Hojlund-Scott? Erano qui per giocare, ma se non al 100%…”
Francesco CarboneRileggi liveConte in conferenza: "Buongiorno e Politano recuperati, 7 gare in 22 giorni: servirà ruotare. 4-3-3 con uno o due esterni: useremo entrambi! Su McTominay, Lang e Baroni..."
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com