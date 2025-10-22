Rileggi live Psv, Bosz in conferenza: "Giocato una gara grandiosa! Man? Al Parma abbiamo visto cosa sa fare"

Al termine del vinto perso 6-2 contro il Napoli, il tecnico del Psv Eindhoven Peter Bosz interverrà nella sala conferenze dal Philips Stadionper rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

23.50 - Inizia la conferenza stampa. "Abbiamo giocato una gara grandiosa e vinto! All'inizio è stata difficile con la loro pressione, non siamo riusciti a giocare e ad avere il possesso palla. Gasiorowski è stato ammonito presto come Veerman, ho deciso di cambiare Yarek al 45' ma prima della partita sapevamo che per avere una opportunità dovevamo essere bravi. Come collettivo abbiamo fatto bene, anche Odispo ha fatto bene quando è entrato sul terreno di gioco. Tutto si può migliorare durante la stagione, ma oggi abbiamo fatto dei passi in avanti.

Su Dest: "Contavo su di lui per essere titolare".

Serata storica per il calcio olandese? "Ci siamo rimessi in partita per la Fase Campionato, visto anche come erano andate le prime due partite. Ci sono anche altre squadre olandesi che sono partite male, ma c'è ancora tanto da giocare basta non perdere la mentalità. Siamo stati bravi a dare attenzione all'aspetto difensivo, dobbiamo giocare offensivamente e dopo il 3-1 abbiamo continuato. Questo è un plus in vista del Feyenoord. Abbiamo cambiato qualcosina e abbiamo giocato meglio".

Il Napoli non ha mai subito 6 gol e Man ne ha fatti due. "Quando compriamo qualcuno ci aspettiamo tutto e subito, ma serve pazienza perchè questa è la realtà. Uno può fare un passo indietro, al Parma lo abbiamo visto cosa sa fare. Abbiamo avuto pazienza, sono stato soddisfatto dei suoi gol. Dennis ha un calcio stupendo, siamo contentissimi. Da anni segniamo tanti gol con tanti giocatori, se hai un capocannoniere diverso poi è più facile difendere con gli altri.

Su Til: "Lui possibilmente gioca i minuti maggiori e viene considerato come un sostituto, ma può dimostrare quanto è bravo. Gioca in un ruolo non suo, ha un buon rapporto con Saibari".

00.02 - Termina la conferenza stampa.