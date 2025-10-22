Ghoulam a Sky: "Il Napoli ormai prende due gol a partita, manca cattiveria e cazzimma!"

Al termine di Psv Eindhovem-Napoli 6-2, direttamente dagli studi di Sky Sport, l'ex terzino azzurro Faouzi Ghoulam ha commentato così la sconfitta e il momento della sua vecchia squadra: "Il Napoli ormai prende quasi 2 gol a partita: vedo mancanza di cattiveria e cazzimma.

L’Inter sapeva quello che voleva, è una squadra di campioni, il Napoli si sta ancora cercando. Nessuna reazione dopo il 3-1, mai avuta l’impressione che potesse tornare in partita. È finita 6-2 ma poteva finire molto ma molto di più".