Camera ardente Armani, ADL: "Campione di grande generosità, amava e rispettava le persone"

Secondo giorno di apertura della camera ardente di Giorgio Armani, allestita all'Armani Teatro di via Bergognone. Tra i tanti presenti a dare l'ultimo omaggio al celebre stilista anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, arrivando assieme alla moglie Jacquelin.

Dalla sala allestita per l'occasione, che definisce: "una messa in scena di livello che lo rappresenta in tutto", il patron azzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni, riportate dall'edizione online di Repubblica: "Era un campione di grande generosità. Amava e rispettava le persone e le persone gli stanno dimostrando il suo amore".